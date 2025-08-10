Ha avuto ufficialmente inizio la stagione sportiva dell’OraSì Basket Ravenna con il raduno della squadra, svoltosi ieri pomeriggio al PalaCosta.

I giocatori hanno partecipato alla prima sessione di test fisici, proseguiti anche nella giornata di oggi. Da lunedì la squadra entrerà nella fase principale della pre-season con un programma di allenamenti doppi: le sessioni della mattina saranno dedicate alla preparazione fisica, con attività di atletica e pesistica, mentre quelle del pomeriggio saranno focalizzate sull’allenamento tecnico sul parquet.

Jakstas e Cena, arriveranno rispettivamente lunedì e mercoledì con i voli aerei provenienti da Lituania e Argentina e si uniranno al gruppo per prendere parte alla preparazione della nuova stagione.

Oltre al roster ufficiale, prenderanno parte agli allenamenti anche alcuni giocatori aggregati:

Emanuele Baroni (2004)

Franco Flan (2002)

Claudio Mileti (2006)

Pietro Catenelli (2006)

Telemaco Costantini (2007)

Giacomo Venturini (2008)

Francesco Cavallari (2008)

Edoardo Saviotti (2008)