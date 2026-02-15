26ª giornata di campionato per l’OraSì Ravenna che esce sconfitta dalla trasferta di Chiusi al termine di una gara intensa, indirizzata da un primo tempo positivo dei padroni di casa e chiusa sul punteggio di 80-75. Nonostante le difficoltà, i giallorossi hanno reagito con carattere, rimontando nel punteggio e restando in partita fino agli ultimi possessi.

L’avvio è ad alto ritmo, la precisione da tre di Chiusi, però, fa la differenza. Jakstas è protagonista di un ottimo avvio rispondendo a Rasio e Raffaelli, ma Chiusi costruisce il primo vantaggio sfruttando i rimbalzi offensivi e la maggiore fisicità sotto canestro. I padroni di casa chiudono il primo quarto avanti 26-19, grazie anche ai numerosi viaggi in lunetta e ai punti a cronometro fermo.

Nel secondo quarto Chiusi prova ad allungare ulteriormente con Bertocco, Minoli e Natali, trovando soluzioni sia in transizione sia dall’arco. L’OraSì tenta di restare agganciata con Jakstas e Naoni, ma una tripla allo scadere di Raffaelli manda le squadre all’intervallo lungo sul 51-38. Nonostante il tentativo di dare una svolta alla propria partita, i giallorossi continuano a non trovare continuità nel tiro da tre.

Al rientro dagli spogliatoi Ravenna cambia ritmo. Le triple di Cena e Brigato riaccendono la gara, l’intensità difensiva cresce e i giallorossi mostrano tutto il loro carattere tornando a -7 e costringendo Chiusi al time-out. I padroni di casa, però, riescono a rispondere con maturità sfruttando ancora la presenza sotto canestro e mantenendo un margine di sicurezza al termine del terzo periodo.

Nell’ultimo quarto l’OraSì prova il tutto per tutto. Feliciangeli e Morena guidano la rimonta fino al -5 a meno di un minuto dalla fine, ma nei possessi decisivi, però, i padroni di casa dimostrano lucidità nel trovare la via dei tiri liberi e nel gestire il cronometro. La gara si chiude sul punteggio di 80-75.

Una prova indirizzata nella parte iniziale di gara, i ragazzi di coach Auletta hanno dimostrato carattere e voglia di reagire dopo un primo tempo difficile e di restare in partita fino agli ultimi secondi su un campo complesso e contro una squadra solida e fisica.

Le parole di Alessandro Feliciangeli:

“Sapevamo che gli avversari in casa partono sempre molto forte e hanno un approccio positivo. Purtroppo non siamo stati abbastanza bravi a limitare i loro tiratori soprattutto all’inizio della partita.

Nel finale abbiamo fatto una grande ripresa subendo solo 29 punti, ma non possiamo pensare di subirne 51 nel primo tempo. Gli avversari sono stati comunque bravi a mantenere il vantaggio.

La prossima partita sarà molto importante, Nocera ha vinto contro Caserta e avrà entusiasmo. Sarà una trasferta lunga e infrasettimanale quindi non facile ma dovremo essere bravi a mantenere gli aspetti positivi di questa partita per provare a portare a casa i due punti nella prossima”.

Tabellino

Umana San Giobbe Chiusi-OraSì Basket Ravenna 80-75

Umana San Giobbe Chiusi

Natale 2, Bertocco 16, Molinaro 9, Lorenzetti 7, Candotto 0, Gravaghi 0, Raffaelli 15, Petrucci 3, Rasio 21, Minoli 7, Moreno (n.e)

OraSì Basket Ravenna

Naoni 2, Feliciangeli 13, Brigato 11, Morena 4, Ghigo 0, Paolin 11, Jakstas 20, Paiano 2, Dron 0, Cena 12.