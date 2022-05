Sabato prossimo, 4 Giugno, la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna, eseguirà, per l’ottavo anno consecutivo, il concerto in memoria di Roberto Felloni. Alle 21 la Basilica di San Rocco risuonerà delle note di Haendel (tratte dal Messiah), Bach, Albinoni e Telemann per un’ora di ascolto emozionante. “La signora Franca Frazzoni, madre di Roberto,” – sono le parole di Giuliano Amadei – “da otto anni organizza un concerto annuale in memoria del figlio, scomparso dopo una malattia. Il programma, scelto dalla stessa Sig.ra Frazzoni, è perfettamente adeguato a commemorare la memoria di Roberto e l’intero gruppo della Cappella Musicale si è preparato con grande partecipazione e al completo: solisti, coro e orchestra presenteranno un percorso musicale, tutto barocco, per ricordare con affetto Roberto ed essere accanto a sua madre.”

Ingresso Libero