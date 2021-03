“Abbiamo fatto capire al mondo che anche l’impossibile può realizzarsi, siamo pronti ad aiutare”, così Silvio Bartolotti, l’Amministratore delegato di Micoperi, l’azienda ravennate passata alle cronache internazionali per lo spettacolare salvataggio della Costa Concordia nel 2012, a Tgcom24 mette a disposizione le sue forze per disincagliare il cargo nel Canale di Suez: “Non siamo stati convocati, ma siamo sempre disponili a collaborare” .

Non nasconde un po’ di amarezza nell’aver visto che la sua Micoperi non è stata menzionata: “Mi è dispiaciuto molto aver appreso dal giornalismo internazionale le notizie false e tendenziose dell’attribuzione del recupero della Concordia ad altre aziende”. Anche perché si è trattato di un intervento molto complesso: “Un’opera ingegnerizzata della nostra azienda, gestita dai nostri uomini per la quale sono molto orgoglioso”.

E per questo non si tira indietro, qualora dovesse essere chiamato per il recupero di Suez: “Serve solidarietà tra aziende perché si tratta di un’opera non facile. Una sola impresa può impiegare tempi lunghi mentre qui serve velocità”. Anche perché il blocco del Canale causa danni per circa 9,6 miliardi di dollari al giorno.

