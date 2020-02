Nella serata di sabato sera, alle ore 20 è stato incendiato un barchino in vetroresina attraccato in Piallassa Baiona presso lo stradino che porta all’imbarco della Isola Degli Spinaroni.

L’allarme e’ stato dato da un agente della vigilanza IBS che ha notato il natante quando già era avvolto dalle fiamme, in modo tale che vani sono stati i tentativi di bloccare l’incendio con un estintore.

La natura quasi certamente dolosa dell’incendio e’ stata subito confermata dal fatto che la barca era anche priva di motore e di ogni altro elemento in grado di provocare autocombustione.

Pronto l’intervento dei Vigili del fuoco con autobotte e partenza.

Sul posto anche la capitaneria di porto per accertamenti cause e individuazione proprietà della barca, priva di sigle.