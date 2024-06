Nuove chiusure di passaggi a livello a Barbiano. Rispettivamente da mercoledì 12 giugno e da domenica 16 giugno resteranno chiusii passaggi a livello di via Grilli e via Zagonara a Barbiano, per consentire lavori di rinnovamento e risanamento della massicciata dei binari.

Il passaggio a livello di via Grilli resterà chiuso dalle 22 di mercoledì 12 giugno alle 16 di venerdì 28 giugno.

Il passaggio a livello di via Zagonara resterà chiuso da domenica 16 giugno a lunedì 1 luglio, nelle sole ore notturne comprese dalle 22 alle 5.30; le notti di chiusura effettive per il passaggio a livello di via Zagonara saranno solamente cinque, dovute dall’occupazione dello stesso dei mezzi ferroviari per l’arrivo e la partenza dei lavori di rinnovamento del binario sul passaggio a livello.

I lavori, commissionati da Rfi alla ditta Costruzioni linee ferroviarie Spa, potranno subire modifiche in caso di condizioni atmosferiche avverse.