Giovedì 1 agosto alle 18.30 Avis Barbiano invita tutti al parco «Domenico Conti» per brindare insieme all’«Aperiplasma».

L’evento è stato ideato per intercettare le nuove generazioni, far conoscere la sezione locale e incentivare la donazione di plasma e sangue «perché si può fare del bene anche divertendosi», come comunica l’associazione

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cotignola.