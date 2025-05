“La candidata della lista di centrosinistra che sostiene Alessandro Barattoni sindaco lancia la proposta di istituire uno o più luoghi dedicati a saperi e sapori tipici, dove cittadini e turisti possano vivere esperienze autentiche, alla scoperta di Ravenna e della Romagna e le imprese del turismo e dell’agroalimentare possano trovare opportunità di lavoro.

Dall’arte culinaria alle eccellenze artistiche e dell’artigianato, dalla musica al ballo, dal dialetto al teatro, Barbara Monti pensa alla conservazione e alla divulgazione di un patrimonio a lungo condiviso. «Con Casa delle Tradizioni intendo una realtà promossa dal pubblico, innanzitutto dagli Enti locali, da associazioni culturali, economiche, dal mondo dell’Educazione e della Ricerca, in cui possano trovare spazio le testimonianze e le esperienze della cultura popolare, proprie della nostra terra perché vivano nel presente. Un luogo di conoscenza, ma anche di formazione, con caratteristiche in parte museali, in parte laboratoriali. La Casa delle Tradizioni, che può avere più sedi, è un luogo di studio e di elaborazione artistica, per accogliere i turisti e fare conoscere la nostra terra». La recente visita in città dei reali inglesi con la presentazione in piazza del Popolo delle eccellenze enogastronomiche e dell’artigianato artistico conferma il valore e la ricchezza del patrimonio culturale di Ravenna e della Romagna. «Lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – conclude la candidata di Progetto Ravenna – ha voluto ricordare al Quirinale in occasione della visita dei Reali inglesi come dobbiamo “lasciare alle giovani generazioni un mondo migliore di quello odierno, combattendo la povertà, promuovendo un futuro più sostenibile, proteggendo l’ambiente e contrastando le minacce derivanti dal cambiamento climatico”. Credo che rispetto a questi obiettivi la Casa delle tradizioni possa rappresentare una reale opportunità di lavoro, di conoscenza e di sostenibilità, promuovendo e valorizzando il territorio. È fondamentale trasmettere queste tradizioni alle nuove generazioni per dare ulteriori opportunità di sviluppo alle numerose attività imprenditoriali che vivono di turismo e per le attività agricole e agroalimentari che da sempre rappresentano una parte imprescindibile del nostro tessuto economico».

Insieme, con la passione che mi contraddistingue, possiamo fare la differenza. Scegliamo di investire nel nostro futuro. Ascolto, Azione, Risultato: per una città più verde, più giusta e più sostenibile.”