«I deputati e i dirigenti locali di Fratelli d’Italia si devono solo vergognare. Ciò che è successo nell’ultimo anni è una cosa senza precedenti nella storia della nostra Repubblica. Con il loro atteggiamento, anziché unire un territorio, hanno voluto dividere i cittadini e giocare sulla pelle delle persone una battaglia tutta politica davanti a un evento catastrofico.

Hanno iniziato l’anno scorso alimentando la bufala dei 55 milioni che non sarebbero stati spesi dalla Regione, hanno proseguito con il balletto sull’istituzione del commissario, continuando poi con il vergognoso tira e molla sui ristori ai cittadini e alle imprese. Per mesi hanno confuso il ruolo dei partiti con quello delle istituzioni e ora chiedono che non si levi nemmeno una voce che chiede i ristori per la Romagna.

Sarebbe ora che Musumeci e gli altri venissero qua a spiegare come mai le persone sono dovute andare in banca a chiedere prestiti o a hanno dovuto erodere i loro risparmi perché lo Stato non ha rimborsato i danni come era stato fatto per tutte le altre calamità naturali.

Il distretto modenese, colpito dal terremoto, oggi è ripartito ed è tornato a essere una realtà economica forte perché lo Stato e tutte le istituzioni sono state vicine a quella terra.

Qui si è scelto di abbandonare i cittadini e le imprese, abbiano il coraggio di venire a spiegare il perché. Altrimenti inizino a lavorare e finalmente facciano arrivare i soldi ai cittadini.»

Alessandro Barattoni

Segretario provinciale PD Ravenna