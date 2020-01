Barattoni (Pd): “Abbiamo lasciato la piazza al centrodestra per evitare polemiche. Contenti della nostra campagna”

È un segretario provinciale del Partito Democratico soddisfatto quello che si è presentato oggi ai giornalisti a conclusine della campagna elettorale per le elezioni regionali in programma domenica. Positivi vengono definiti i segnali ricevuti nei vari incontri organizzati in vista del voto per presentare il programma del centrosinistra. Saranno 9 i pullman che dalla provincia di Ravenna partiranno alla volta di Forlì per l’ultimo appuntamento al palasport con Stefano Bonaccini e Nicola Zingaretti. La presenza a tamburo battente di Matteo Salvini e di altri rappresentanti del centrodestra in regione, secondo il Pd, non sarà sufficiente per la vittoria finale. Nemmeno le ultime uscite mediatiche, tant’è che Barattoni è convinto che a Bibbiano vincerà il centrosinistra. Intanto Lega e alleati saranno in piazza a Ravenna questa sera, una piazza, sottolinea sempre Barattoni, lasciata dalla locale maggioranza agli avversari, sebbene già prenotata con anticipo, per evitare polemiche