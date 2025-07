Sarà nominato in autunno il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico ravennate. Durante l’ultima assemblea della formazione politica, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni si è dimesso dal ruolo che copriva dal 2017. Le dimissioni ovviamente erano già state preannunciate dopo l’elezione a primo cittadino del capoluogo bizantino.

La guida del partito in provincia di Ravenna sarà assunta, ad interim, dalla consigliera regionale Eleonora Proni, presidente dell’assemblea, che già in passato ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale, poi ad autunno si terranno le elezioni interne alla formazione di centrosinistra.