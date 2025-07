Nella sua risposta alle forze di opposizione, durante il consiglio comunale dedicato alla sicurezza, il sindaco Alessandro Barattoni ha puntualizzato come in questi giorni abbia sempre mostrato vicinanza agli sfortunati protagonisti degli episodi di violenza che si sono susseguiti in città e non solo. Non ultimo, il ragazzo quindicenne accoltellato in piazza Duomo:

“Ci tengo a dire che non ho mai fatto mancare la solidarietà mia e di tutta l’Amministrazione a chi è stato vittima di violenza e di reati nelle ultime settimane. Così come ho chiamato il ragazzo colpito da una bottigliata alla stazione di Cesena, sono andato a trovare a casa una degli aggrediti nella colluttazione al parco di Teodorico, così come ho chiamato il sig. Patrizi appena arrivato in Italia dalla mia visita istituzionale a Londra, chiedendogli di incontrarlo. Pur avendo inizialmente accettato di venire in Comune venerdì mattina alle 10.30, all’ultimo ha deciso di non presentarsi. Lo dico per amore della trasparenza e per ricordare che, anche in futuro, questa Amministrazione potrà avere punti di vista differenti, ma non farà mai mancare la solidarietà ai propri concittadini”.