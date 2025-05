La penultima tappa di Muovi Ravenna in tour, iniziativa di movimentazione civica pensata nell’ambito della campagna elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di Ravenna, ha portato oggi, sabato 17 maggio, a Lido Adriano.

“Lido Adriano – osserva Barattoni – è il lido più popoloso della nostra località, in cui convive il maggior numero di persone provenienti da paesi diversi. Qui la comunità è cresciuta a poco a poco, e i servizi si sono adeguati alle esigenze, ma ci sono ancora diversi interventi da portare a termine.

Il completamento di via Bonifica, la casa della salute, la riqualificazione della piazza principale e la scuola media con la nuova palestra hanno migliorato notevolmente Lido Adriano sia come paese, sia come località turistica. In questi mesi ho incontrato commercianti, imprenditori e residenti che mi hanno sottoposto richieste diverse, di tipo organizzativo, ma anche logistico, e ho rafforzato l’idea che uno dei primi interventi riguarderà il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico tra i lidi sud e con la città.

Lido Adriano è anche la dimostrazione di come la cultura possa essere il motore di una comunità: lo attesta, ad esempio, un luogo qual è il Cisim, nato da una passione e da una visione, che ha permesso, oggi, di essere un riferimento quotidiano per tantissimi ragazzi e ragazze. Si cresce solo con la cultura e con l’aggregazione, ed è solo imparando a conoscere e a conoscersi che potremo garantire un futuro migliore a tutte e a tutti”.

L’ultimo appuntamento di Muovi Ravenna in tour sarà domani, domenica 18 maggio, a Marina di Ravenna, in via Molo Dalmazia 51, alle 17:00, per una passeggiata lungo la banchina: Alessandro Barattoni guiderà gli ospiti raccontando idee e progetti pensati per la riqualificazione dell’area.