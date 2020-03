Chiusura di bar e attività della ristorazione dalle 18 fino alle 6 di mattina. È una delle possibili azioni di contrasto contro la diffusione di Coronavirus che potrebbe essere presa anche in provincia di Ravenna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia da Covid-19. Il provvedimento, già in vigore per le “zone rosse” della regione, potrebbe essere esteso a tutte le province, quindi anche a Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Bologna, dove, solo per la città, vige già un’ordinanza analoga del sindaco Virginio Merola.

La decisione è al vaglio quindi della giunta regionale. Si attendono novità nelle prossime ore.