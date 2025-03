Si rende noto che il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Ravenna ODV, con l’ausilio organizzativo della Regione Emilia Romagna (Servizio aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna), e della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Ravenna, sta organizzando un Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) approvato con Determina della Regione Emilia Romagna n.2737 del 10.02.2025.

Il corso avrà inizio martedì 1 aprile 2025 e si concluderà (includendo le uscite sul campo) a Giugno 2025. Sarà articolato in 22 moduli formativi per un totale di 66 ore di lezione erogate a distanza (FAD), a cui andranno sommate 9 ore di esercitazione in presenza e 15 ore di uscite sul campo, per un totale di 90 ore di corso.

Le lezioni si svolgeranno tendenzialmente il martedì ed il venerdì, dalle ore 20.30 alle ore 23.30 (durata: 3 ore cad.) e saranno erogate a distanza (FAD) tramite la piattaforma Google Meet. Le uscite sul campo e le esercitazioni in presenza si svolgeranno tendenzialmente di domenica (mattina e pomeriggio) con pranzo al sacco.

Bando