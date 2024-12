“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, frutto di un grande lavoro di squadra, che vedrà la realizzazione di nuovi interventi in due poli didattici molto importanti della nostra città”. Così il vicesindaco con deleghe a Cultura e Afam Fabio Sbaraglia interviene sul via libera del Ministero dell’Università e della Ricerca per il sostegno agli Istituti dell’Alta formazione, artistica, musicale e coreutica.

Tra i finanziamenti previsti figurano anche il Conservatorio statale di musica “Giuseppe Verdi” e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, che potranno beneficiare, rispettivamente, di un contributo di circa 5 milioni di euro e di un contributo di quasi 3 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Conservatorio “Verdi” è prevista la realizzazione di un Auditorium nel parco dell’ex caserma Dante Alighieri, che ospiterà una sala concerti con postazioni a capienza variabile, due sale prove e una caffetteria.

L’Accademia di Belle Arti in via delle Industrie sarà invece oggetto di un intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico nella parte di proprietà del Comune di Ravenna.

“Continua l’investimento sull’alta formazione artistico musicale – prosegue il vicesindaco Fabio Sbaraglia -. Dopo l’inaugurazione, solo pochi anni fa, della nuova sede di piazza Kennedy, grazie a questo bando, si amplia ulteriormente la disponibilità e la qualità degli spazi a disposizione delle due istituzioni. Un ulteriore passo avanti nella qualificazione di un’offerta formativa che sarà sempre più strategica per una città che da sempre riconosce nei linguaggi artistici uno dei propri tratti identitari”.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte della direttrice dell’Accademia di Belle Arti Paola Babini e dalla direttrice del Conservatorio Verdi Anna Maria Storace che commentano:

“Un traguardo straordinario e importante per tutto il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, e soprattutto per l’Accademia di Belle arti e il Conservatorio di Ravenna”.