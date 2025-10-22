Nel giorno dei funerali del consigliere comunale Gianfranco Rambelli e della madre Anna Luisa Baldini, che si terranno domani giovedì 23 ottobre presso la Pieve di San Pietro in Sylvis di Bagnacavallo, il sindaco Matteo Giacomoni ha proclamato il lutto cittadino.

Durante la giornata le bandiere del Municipio saranno esposte a mezz’asta, mentre gli uffici comunali e le attività cittadine resteranno aperti.

Il corteo funebre partirà alle 10 dalla camera mortuaria di Lugo alla volta della Pieve di San Pietro in Sylvis, dove si celebrerà la cerimonia delle esequie.

Il lutto cittadino vuole essere un gesto di vicinanza dell’Amministrazione comunale e della comunità ai familiari e a quanti hanno condiviso con Rambelli l’impegno civile e politico per la città.

Nel Consiglio comunale di martedì 28 ottobre sarà osservato un minuto di silenzio e dedicato un ricordo al consigliere scomparso.