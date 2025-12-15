Nell’ex asilo infantile di via Tombesi dall’Ova 55, oggi sede dei corsi di Ingegneria e Architettura del campus universitario di Ravenna dell’Alma Mater, la bandiera italiana obbligatoriamente esposta negli edifici pubblici e nelle scuole appare in condizioni indecorose: scolorita, logora e ridotta a brandelli.

Una realtà ben diversa da quella mostrata su Google Maps, dove la stessa bandiera compare nuova e perfettamente integra.

Il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al sindaco, sottolineando come una simile esposizione non rappresenti solo una mancanza di rispetto, ma anche un cattivo esempio di educazione civica, soprattutto in un luogo frequentato quotidianamente da studenti.

Ancisi ricorda inoltre che l’art. 292 del Codice Penale punisce il vilipendio o danneggiamento della bandiera dello Stato anche attraverso deterioramento o distruzione, se compiuti intenzionalmente.

Pur escludendo in questo caso il dolo, rimangono inaccettabili – evidenzia il consigliere – negligenza e incuria.

Per queste ragioni, Ancisi chiede al sindaco se intenda intervenire, anche tramite la Polizia Locale, per sollecitare formalmente i responsabili della sede universitaria a sostituire la bandiera, ripristinandone integrità e dignità, come previsto dalla legge.