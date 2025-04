‘Bancari per un giorno’ è l’iniziativa della Cassa di Ravenna per aprire le porte delle proprie sedi e dei propri uffici ad alunni ed alunne delle scuole e far conoscere loro i meccanismi quotidiani dell’economia e della banca: alla prima iniziativa hanno partecipato con grandissimo entusiasmo e passione studentesse s studenti della Scuola Primaria Paritaria San Vincenzo De Paoli, coordinati dalle insegnanti Silvia Tanoni, Claudia Casadio e Francesca Montanari.

La giornata ha vissuto più momenti importanti: il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti e Giovanna Boggio Robutti, Direttrice della Fondazione per l’Economia Finanziaria ed il Risparmio (Feduf) espressione dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) hanno accolto i giovanissimi ospiti assieme al Vice Direttore Generale della Cassa Alessandro Spadoni.

Dopo i saluti introduttivi, ragazze e ragazze hanno assistito alla lezione della docente Feduf Laura Ranca sui temi dell’economia sostenibile e sull’economia domestica per poi visitare gli uffici della sede centrale della Cassa di Ravenna in piazza Garibaldi: interessatissimi ai vari aspetti e dettagli della banca e della sua attività, ragazze e ragazzi sono stati particolarmente affascinati sia dalla visita alla zona degli sportelli bancari e della consulenza, sia dalla visita al caveau .