L’associazione “Casa della Speranza Onlus” di Castiglione Torinese a provveduto a far giungere a Conselice una ingente quantità di materiale consistente in donazione di acqua minerale e altro materiale. Il carico, composto da 27 bancali di acqua Valmora è stato gentilmente donato da detta prestigiosa Azienda rappresentata dal Ravennate Luca Ruffini Direttore Generale.

27 bancali di acqua Valmora arrivati a Conselice, grazie all’associazione Casa della Speranza Onlus e all’azienda stessa, diretta dal ravennate Luca Ruffini.

Il trasporto è stato organizzato a titolo gratuito da Fercam, multinazionale del settore logistica con sede a Bolzano. Presente sul posto Emanuele Tomasi, Sales Manager di Fercam, che ha commentato “sono molto fiero di far parte di un’azienda che in questo tipo di occasioni si prodiga sempre volentieri per dare il proprio contributo. Costruire collaborazioni virtuose con i nostri partner, anche per andare oltre i confini del business come in questo caso. Restituire alla comunità è la parte del mio lavoro che apprezzo maggiormente. È stato inoltre davvero emozionante essere al fianco dei volontari ed essere testimone della loro dedizione e passione”.

Sono stati inoltre donati 3 bancali di vestiario e scarpe più un bancale di alimentari a base di pomodoro. Comprese nel carico anche 10 carrozzine per persone con disabilità, che saranno donate alle associazioni. Le carrozzine e gli alimenti sono stati offerti dalla Associazione “il Dono” di Lugagnano di Sona. Le donazioni sono state consegnate da Fabio Marzufero, referente dell’associazione “Casa della Speranza Onlus”, all’Assessore del Comune di Conselice Raffaele Alberoni, il quale ha comunicato che la donazione sarà distribuita alla popolazione vittima dell’alluvione che ha tragicamente devastato l’Emilia Romagna.