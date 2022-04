Bambino di 12 anni a Ravenna ricoverato in ospedale per salmonella. I Nas sequestrano un ovetto Kinder. La notizia, riportata dal Corriere di Romagna, è stata ripresa da tutti i principali organi di stampa nazionali. Si tratta del primo caso in Italia dopo quelli legati alla fabbrica di Arlon in Belgio.

I fatti risalgono alla scorsa settimana: il bambino si è sentito male dopo aver mangiato l’ovetto. La merendina era stata acquistata nella confezione da tre. Il secondo ovetto è stato mangiato dalla sorella. Il terzo è quello sequestrato dai carabinieri dopo l’esposto dei genitori. Entrambi i bambini infatti si sono sentiti male: crampi, febbre, diarrea. Ricoverato in ospedale, al 12enne è stata riscontrata la salmonella e, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa. Il batterio non è stato riscontrato invece nelle analisi della sorella.

Nuove analisi sono invece state disposte sull’ultimo ovetto della confezione sequestrato dai carabinieri per verificare se ci sia stata una correlazione fra il prodotto e la salmonella riscontrata nel bambino dopo i casi verificatisi in altri paesi europei e legati a prodotti a base di cioccolata.