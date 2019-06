Bambina di due anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena nella serata di sabato. La piccola è stata investita da un’auto a Massa Lombarda, intorno alle 21, in via Battisti, all’altezza del monumento ai Caduti per la Libertà. Da una prima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo dei parenti, finendo in strada, proprio mentre sopraggiungeva un’auto, un’Alfa 147. Al volante un 32enne, che non è riuscito ad evitare l’impatto. Dopo l’urto, la bambina è caduta rovinosamente sull’asfalto. Dopo la chiamata di emergenza al 118, sono intervenuti medici e infermieri. Da Bologna è stato fatto decollare l’elicottero adibito al volo notturno. La bambina, stabilizzata, è stata così ricoverata con il codice di massima gravità al centro traumatologico cesenate. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale a cui spetterà la ricostruzione delle responsabilità. La volante ha dovuto tuttavia chiedere l’aiuto di una pattuglia supplementare a causa delle tensioni fra i parenti della bambina e il ragazzo alla guida dell’auto.