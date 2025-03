Balneari: preoccupazione per la pubblicazione del decreto del ministro Salvini

Mondo balneare preoccupato in vista della pubblicazione del decreto del ministro Matteo Salvini, previsto per il prossimo 31 marzo. Di fronte alle gare pubbliche che dovranno indire i Comuni, il governo aveva promesso indennizzi a favore di quegli imprenditori che perderanno le aste e di conseguenze gli eventuali investimenti effettuati e non ancora ammortizzati. Un provvedimento, però, che va contro le direttive di Bruxelles e infatti, in questi ultimi giorni, nelle bozze del decreto che stanno girando, gli indennizzi a favore dei balneari non prevedono il riconoscimento del valore d’impresa, molte volte imprese familiari con decenni d’attività, e quindi somme inferiori