“Parole molto chiare dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che questa mattina, agli Stati generali del Turismo balneare nella sede di Confcommercio a Roma, ha presentato la road map da seguire per arrivare, il 31 marzo prossimo, a un testo condiviso del ‘decreto indennizzi’ che eviti fughe in avanti con decisioni arbitrarie di regioni, province e comuni. Il decreto, già in bozza, è comunque suscettibile di cambiamenti grazie all’apporto dei rappresentanti della categoria convocati al ministero già dall’11 marzo per presentare proposte. Sappiamo tutti da che parte sta la Lega: la nostra battaglia a favore degli imprenditori balneari italiani è storica e oggi Salvini lo ha ribadito criticando il ‘muro’ alzato dalla UE di fronte alle proposte presentate a più riprese dall’Italia e questo nonostante l’obsolescenza della direttiva ‘Bolkestein’. In ogni caso, la Lega non si ferma: il decreto che vedrà la luce a fine marzo non è un punto di arrivo ma di passaggio, c’è infatti la disponibilità del ministro a riportare la discussione a Bruxelles che, in epoca di grandi cambiamenti, non può e non deve rimanere ancorata a imposizioni dogmatiche che danneggiano non solo il modello italiano di offerta turistica ma soprattutto la piccola impresa a carattere famigliare”. Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna.