“Tutto quello che Matteo Salvini e i suoi sodali leghisti toccano si trasforma in disastro. Sono i fatti a parlare in modo chiaro e a mostrare l’incapacità, l’inadeguatezza di una forza politica che da sempre agisce sacrificando l’interesse di tutti a favore di quello di pochi. Che difende odiosi privilegi feudali invece di proteggere i diritti di tutti i cittadini sui beni comuni.

Il governo, la Lega e Salvini non hanno mai difeso il comparto balneare, non si sono mai battuti per le piccole e microimprese del territorio e gli atti farsa inviati in questi anni alla commissione UE per salvarsi la faccia, come la mappatura delle spiagge o il decreto indennizzi, sono stati rispediti indietro da Bruxelles con le stesse pernacchie che gli italiani rivolgono al ministro dei trasporti ovunque egli vada. Davvero stupisce che alcune associazioni dei balneari gli credano ancora.

Da anni sul nostro arenile non si investe più, con ripercussioni sulla competitività della nostra offerta turistica, il Paese rischia una costosa infrazione e il comparto potrebbe essere bloccato da ricorsi e denunce. Davvero un grande capolavoro dei leghisti che continuano ancora a millantare battaglie con la UE mai fatte o rilanciare la proposta di buonuscite per gli attuali concessionari che sono già stati bocciati da numerose sentenze.

Da parte nostra ribadiamo ormai da anni che la Bolkestein e la riforma delle concessioni demaniali possono diventare l’occasione per rendere più forte la nostra offerta turistica, per portare investimenti, innovazione, maggiori diritti, più occupazione. Per questo servono immediatamente gare trasparenti. Lavoreremo per fare in modo che i futuri, ineludibili, bandi siano costruiti in modo tale da valorizzare i piccoli e micro imprenditori balneari e proteggere i lavoratori. Gli attuali concessionari che hanno capacità, competenza, voglia di innovare non devono aver paura ma vedere l’opportunità finalmente di avere certezze per il loro futuro”.

Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.