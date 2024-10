Il 31 Ottobre alle 16.30 Fusignano apre le porte ad Halloween, con una merenda per tutti laboratori per bambini, angolo fotografico, poi alle 17 la scuola D di Danza, aprirà le danze, con fantastici balli e un flash mob in piazza Corelli.

Dalle 18 si andrà per le vie del paese per fare dolcetto o scherzetto.

Dalle ore 18.30 cala il buio e i mostri escono!! Al parco Piancastelli uno stupendo percorso horror per tutti e un laboratorio escape room! In piazza Corelli dalle ore 18.30 si proseguirà con dj set e apertura di vari stand gastronomici, laboratori per bambini e tanto altro.

Dalle ore 21, spettacolo di intrattenimento con Paggio e Paggetto alle ore 22 si brucia la strega, sempre in piazza Corelli e dj set “il lungo” fino a tardi. Al parco Piancastelli proseguirà in percorso horror!

La festa è realizzata grazie all’associazione New Generation events, Fusignano è PIU’, Genitori Fusi, scuola D Di Danza, Foto Anna, scuola di musica Corelli e il patrocinio del comune di Fusignano.