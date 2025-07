Lettera aperta indirizzata al Sindaco di Alfonsine da parte della Democrazia Cristiana – Sezione di Alfonsine, a firma del Commissario Comunale.

“La comunicazione intende richiamare l’attenzione dell’Amministrazione e dell’opinione pubblica sulla preoccupante situazione dell’argine del fiume Senio, nel tratto adiacente alla linea ferroviaria, dove interventi provvisori post-alluvione non risultano ancora completati o adeguatamente integrati con soluzioni di tipo naturalistico.

In particolare, si sollecita un intervento urgente per:

la verifica tecnica dello stato dell’argine,

la rimozione dei teli plastici impermeabili ancora presenti,

il ripristino della vegetazione spontanea fondamentale per la tenuta idrogeologica.

Si tratta di un appello motivato da senso civico e responsabilità verso la tutela del territorio e la sicurezza della cittadinanza.”

“Oggetto: Situazione dell’argine del fiume Senio – richiesta intervento urgente

Egregio Signor Sindaco,

con senso di responsabilità civica e nell’interesse dell’intera comunità, Le scrivo per segnalare una situazione che, a nostro avviso, richiede attenzione e un pronto intervento da parte dell’Amministrazione Comunale.

Ci riferiamo allo stato attuale dell’argine del fiume Senio, nel tratto adiacente alla linea ferroviaria. Dopo l’emergenza alluvionale, sono stati eseguiti importanti lavori di messa in sicurezza, tra cui il posizionamento di barriere in lamiera e riporti di terra. Tuttavia, a oggi, i teli neri impermeabili utilizzati in fase provvisoria risultano ancora presenti, impedendo la naturale ricrescita della vegetazione.

Tale situazione non è sostenibile sul piano tecnico né su quello ambientale. Come dimostrano le principali fonti scientifiche in materia di ingegneria naturalistica e stabilità degli argini (si veda, tra gli altri, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e le linee guida ANBI), il cotico erboso svolge un ruolo fondamentale nel consolidamento naturale dei pendii fluviali: le radici trattengono il terreno, favoriscono il drenaggio e proteggono la superficie da erosione e dilavamento. L’assenza di vegetazione e la prolungata copertura con materiali plastici espone l’argine a rischi strutturali che potrebbero vanificare i lavori sinora svolti.

Le chiediamo dunque, in qualità di Primo Cittadino e responsabile della sicurezza urbana e del territorio, di attivarsi con urgenza presso gli enti competenti (Consorzio di Bonifica, Regione, Protezione Civile) affinché venga effettuata:

la verifica tecnica delle attuali condizioni dell’argine, la rimozione dei teli provvisori, il ripristino delle condizioni naturali necessarie al rafforzamento strutturale tramite la ricrescita spontanea della vegetazione.

La sicurezza idraulica di Alfonsine non può essere affidata a soluzioni temporanee protratte nel tempo, ma deve poggiare su interventi stabili, trasparenti e scientificamente fondati.

In attesa di un Suo cortese riscontro,

porgiamo distinti saluti.

Per la Democrazia Cristiana – Sezione di Alfonsine

Il Commissario Comunale

Claudio Baldini”