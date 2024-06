«Siamo al ridicolo e questa volta si tocca davvero il fondo.» Esordisce cosi’ la deputata dem Ouidad Bakkali e prosegue: «Dopo la deputata Buonguerrieri che se la prende con i comitati dei cittadini alluvionati , ora arriva la pioggia di comunicati di Fratelli d’Italia per dare addosso ai sindaci delle zone alluvionate, in particolare de Pascale, che non fanno altro che il loro dovere, ovvero chiedere i ristori per gli alluvionati che ad oggi dallo Stato non hanno ricevuto assolutamente niente.

Invece di una pioggia di comunicati ne sarebbe bastato uno solo che dicesse chiaramente dove sono i rimborsi al 100% promessi da Meloni e dov’è il decreto sui beni mobili promesso dal viceministro di Fratelli d’Italia per il 29 maggio durante una conferenza stampa, quella sì, appositamente convocata per promuovere i candidati alle amministrative.

I deputati e i ministri che non si sono più visti sul territorio dopo l’alluvione sanno bene che invece i sindaci hanno lavorato duramente, guardando i cittadini all’altezza degli occhi e incontrandoli in centinaia di assemblee pubbliche, guadagnando la loro fiducia.

Il ministro e i deputati li invitiamo alle assemblee pubbliche, vengano e spieghino cosa ha fatto questo governo per gli alluvionati, per i beni mobili, per le imprese, per gli agricoltori.»