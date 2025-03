È stata pubblicata l’asta per individuare l’acquirente del ramo d’azienda che gestiva il bagno Oasi di Lido Adriano. Sul sito https://bit.ly/AstasocietàBagnoOasi sono consultabili tutti i documenti della gara, che si svolgerà il 15 aprile alle 10, e le modalità di partecipazione. L’avviso di vendita riguarda l’avviamento e i beni mobili, arredi e attrezzature, che sono ubicati all’interno dello stabilimento balneare situato in viale Petrarca 220. Nell’ambito della procedura gli uffici comunali hanno fornito un oggettivo contributo conferendo nell’ambito della stessa asta, con l’approvazione del Giudice fallimentare, la facoltà di assegnare la concessione del fabbricato di proprietà comunale (costituito da bar, ristorante, cabine, ripostigli), nonché la concessione dell’area demaniale, di oltre mille metri quadrati, adibita a ombreggio, nella quale disporre attrezzature balneari mobili come ombrelloni e lettini.

“Le concessioni del fabbricato e della spiaggia – commentano l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, e al Patrimonio, Igor Gallonetto – danno valore alla procedura e assolvono quanto stabilisce la direttiva Bolkestein di assegnazione della parte demaniale attraverso un procedimento pubblico. Inoltre, in caso di aggiudicazione, l’arenile di Lido Adriano si arricchirà di un nuovo progetto turistico là dove da due anni l’attività era stata interrotta. Siamo soddisfatti di essere arrivati a questo punto, grazie al lavoro coordinato dei nostri uffici Patrimonio e Demanio”.

Chi si attribuirà l’asta, la cui base è di 40mila euro, potrà firmare con il Comune i contratti per le due concessioni che avranno entrambe una durata di 9 anni: quella relativa alla struttura prevede un canone annuale di 5 mila e 800 euro; quella riguardante l’area demaniale di euro 3.225,50.

Gli interessati potranno esaminare i beni posti in vendita facendone richiesta al curatore Ida Mazzoni, che provvederà ad accompagnarli allo stabilimento balneare. Le richieste di visita dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo mazzoni.ida@gmail.com