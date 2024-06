Cambio di gestione del Bagno Cristallo di Lido Adriano, ora sotto la direzione di Kristel Frontali e Yuri De Francesco, così la nuova stagione estiva si preannuncia ricca di iniziative per tutti.

All’ingresso si trova un ampio spazio dedicato ai più piccoli, dove potranno giocare in sicurezza e divertirsi con tante attrazioni.

Di freschissima costruzione la nuova area esterna coperta dove sarà ampliata l’area dedicata alla ristorazione: al Bagno Cristallo si parte al mattino con le colazioni, per proseguire con gustosi pranzi e aperitivi al tramonto.

L’esuberanza, il carattere positivo ed accogliente di Kristel e Yuri contribuiranno così a rendere l’atmosfera unica e indimenticabile.

Il Bagno Cristallo offre una cucina self-service e d’asporto: i menù saranno esposti quotidianamente e ciascun cliente potrà prenotare il proprio pranzo, preparato espresso dal team in cucina: i posti a sedere disponibili sono circa un centinaio, con possibilità di mangiare anche al coperto. Ogni cliente potrà apparecchiare il proprio tavolo, rendendo l’esperienza più informale e conviviale.

La spiaggia è a disposizione per gli amanti del relax, mentre per gli sportivi ci sono campi da racchettoni e teqball.

Le serate saranno animate da cene a tema, tra cui serate messicane e paella, con il calendario degli eventi in continuo aggiornamento sui canali social: non mancheranno il karaoke, spettacoli con il Billo Circus e le esibizioni di Davide Lazzarini.

In bocca a lupo per questa nuova sfida a Kristel e Yuri, nella foto insieme a Riccardo Santoni, responsabile area Turismo per Confesercenti sede di Ravenna.