Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Bagnacavallo. Intorno alle 17, una donna di 50 anni è stata punta da alcune vespe mentre si trovava nel parco di via Tarroni insieme al proprio cane. In pochi minuti ha manifestato una grave reazione allergica entrando in shock anafilattico.

Provvidenziale l’intervento dei sanitari del 118, accorsi con ambulanza e auto medica: la donna è stata soccorsa in extremis e trasportata sotto ossigeno all’ospedale di Lugo, dove è stata ricoverata in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lugo, che hanno proceduto alla bonifica della zona infestata, e la Polizia Locale della Bassa Romagna, che ha disposto la chiusura del parco per due giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.