Sabato 10 maggio si è svolta la presentazione ufficiale dei lavori di rigenerazione urbana realizzati dal Comune di Bagnacavallo nel complesso di San Francesco. All’incontro sono intervenuti rappresentanti dell’Amministrazione comunale e l’architetto Antonio Ravalli, progettista e direttore dei lavori.

Le opere, del valore complessivo di 1 milione e 537mila euro, sono state interamente finanziate con fondi Pnrr, e hanno visto come impresa esecutrice la ditta Cear Ravenna.

I lavori hanno interessato in particolare l’ala di via De Amicis, con l’intonacatura delle pareti, il completo rifacimento degli impianti e della pavimentazione, oltre alla realizzazione di un sistema di arredi tecnici che consentono di modulare gli spazi per attività culturali, formative e di ospitalità.

La visita ha poi coinvolto anche gli altri ambienti riqualificati all’interno del complesso, tra cui la Sala Oriani, le Salette Garzoniane e le aree espositive al primo piano, oggetto di interventi nei mesi scorsi.

La serata si è conclusa con l’apertura straordinaria degli spazi restaurati, arricchita dalla mostra fotografica “fa che sia un racconto” di Lorenzo Tugnoli e da momenti performativi della rassegna “Elementi”, a cura di Magma, con installazioni sonore e live set negli ambienti dell’ex convento.