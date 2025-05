Domenica 18 maggio, l’ex Convento di San Giovanni a Bagnacavallo ospiterà la Cena della Rosa, una serata tra conversazioni botaniche, gesti simbolici e cucina ispirata al fiore più celebrato di sempre.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, avrà inizio alle 18 con l’incontro aperto a tutti “Torneranno a fiorire le rose”. Il momento sarà dedicato alla cultura della rosa e alla cura del verde, con gli interventi dell’esperta Monica Cavina e di Giulia Berardi dell’azienda Minardi e figli. A seguire, una rosa verrà messa a dimora nel giardino del convento, per restituire vita e bellezza a uno spazio collettivo.

Alle 20 prenderà il via la cena “La rosa nel piatto”, ideata e realizzata da Roberto Dalfiume dell’Osteria Malabocca, con piatti ispirati al tema della rosa e serviti con il contributo dei volontari delle associazioni locali.

Il ricavato della serata sarà destinato alla raccolta fondi per l’acquisizione della “Quadreria” dell’ex Convento di San Giovanni, un progetto di valorizzazione culturale e identitaria per la città.

L’ex Convento di San Giovanni è in via Garibaldi 29. Per partecipare alla cena è necessario prenotare entro il 15 maggio al numero 375 6252689, attivo dalle 16 alle 19.