Ieri sera verso 21.30 grave incidente stradale sula via Provinciale Bagnara all’incrocio di via Canaletta tra Lugo e Villa San Martino, due auto, una Fiat Punto e una BMW, si sono scontrate per una mancata precedenza all’incrocio tra le due strade.

La Fiat Punto a seguito dell’urto è finita nel fossato mentre la BMW è rimasta sulla sede stradale. Feriti gli occupanti della Punto una bimba di anni 8 ed i genitori, illesi gli occupanti del BMW. Immediatamente arrivati i soccorsi due ambulanze più auto medica ed anche l’elicottero, fortunatamente le valutazioni dei sanitari ridimensionano la gravità e i tre feriti della vengono trasportati all’Ospedale di Ravenna. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno liberato la bimba incastrata tra le lamiere, la Polizia locale della Bassa Romagna per la gestione del traffico e per i rilievi.