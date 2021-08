Ieri sera verso le 20 alla rotonda all’incrocio tra via Lunga e via Molinello. Un motociclista, di 55 anni, faentino, in sella alla sua Harley Davidson, mentre marciava in direzione Villa San Martino-Bagnara di Romagna, nei pressi della nuova rotatoria ha perso il controllo del proprio mezzo, per poi urtare contro un palo della segnaletica rovinando pesantemente sull’asfalto a una decina di metri di distanza dal punto di impatto.

Sul posto la Polizia Locale della BassaRomagna. Il motociclista è stato trasportato al Bufalini di Cesena con l’Elisoccorso con codice di massima gravità.