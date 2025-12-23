Bagnara (Linea Rosa): “La violenza è trasversale. Si deve smettere di chiedere perché le donne impiegano tanto a denunciare”

Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, centro antiviolenza di Ravenna, commenta ai nostri microfoni l’indagine in corso, per violenze nei confronti della moglie, a carico del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. Il primo cittadino ha finora respinto le accuse, mentre la Procura ha presentato ricorso contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari di non disporre l’arresto. Il centrodestra cervese e ravennate e le associazioni a fianco delle donne hanno invece chiesto a Missiroli le dimissioni.