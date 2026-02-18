Domenica 22 febbraio alle 16.30, nella sala consiliare della Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna, lo studioso Adriano Orlandini e il musicologo Piero Mioli daranno vita a un incontro dedicato al linguaggio della musica lirica dal titolo «L’emotività della voce dolente».

L’appuntamento prenderà spunto dalla presentazione della biografia di OrlandiniLa povera Santuzza, prediletta da Mascagni (Lumi edizioni, 2025), ricerca sulla cantante Lina Bruna Rasa (1907-1984), grande interprete delle opere mascagnane. Soprano intenso, fu l’interprete preferita del compositore livornese Pietro Mascagni per la suaCavalleria rusticana, da lui definita «la miglior voce di tutto il teatro lirico». La vita di Rasa fu segnata da una grave malattia mentale (schizofrenia) che ne interruppe la carriera e la portò a trascorrere gli ultimi anni di vita nel centro di assistenza di Cernusco sul Naviglio, dove morì nel 1984. Durante l’incontro saranno proiettati anche video di esibizioni di Lina Bruna.

Piero Mioli insegna storia della musica, è consigliere dell’Accademia filarmonica e presidente della Cappella dei servi, svolge attività di divulgatore e conferenziere. Ha scritto saggi e volumi su padre Martini, Gluck, Donizetti, Verdi. Ha curato un manuale di storia della musica, numerosi atti di convegno ed edizioni integrali di libretti d’opera.

Adriano Orlandini si occupa di studi musicali e pubblicazioni.

L’iniziativa, legata agli eventi dell’80esimo anniversario della morte di Mascagni, si colloca all’interno del Festival dei linguaggi, organizzato dall’Università aperta di Imola; il festival, che propone un programma che contempla tutte le forme di espressione artistica, creativa, storica e scientifica, si svolgerà dal 21 febbraio al primo marzo, con alcuni appuntamenti fuori Imola.