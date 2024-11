Il Comune di Bagnara di Romagna ha pubblicato un bando per la locazione a uso non abitativo dell’immobile comunale situato in via Pilastrino (incrocio con viale Matteotti), da destinare ad attività commerciale di edicola e cartolibreria.

L’area su cui si trova è vicina alla fermata degli autobus, adiacente al centro storico e allo stesso tempo visibile dalla strada provinciale.

Il bando contempla l’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero il miglior rapporto qualità-prezzo, valutato sulla base di criteri come l’esperienza, l’adeguatezza e funzionalità delle soluzioni organizzative proposte, il radicamento nel territorio e conoscenza della domanda locale.

Gli interessati che vorranno partecipare dovranno presentare un plico contenente la documentazione richiesta entro le 13 di venerdì 13 dicembre 2024 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a: Comune di Bagnara di Romagna, piazza Marconi 2, 48031 Bagnara di Romagna (Ra); oppure con consegna diretta presso lo sportello polifunzionale del Comune di Bagnara di Romagna, in piazza Marconi 2 (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 12:30).

Non è ammesso l’invio dell’offerta mediante posta elettronica certificata (Pec).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.comune.bagnaradiromagna.ra.it, oppure contattare l’area tecnica del Comune di Bagnara di Romagna allo 0545 905508, mail tecnico@comune.bagnaradiromagna.ra.it.