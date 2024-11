Sabato 30 novembre – in occasione del patrono Sant’Andrea – dalle 15 alla Rocca di Bagnara di Romagna torna protagonista la magia del mondo di Harry Potter con gli ormai celebri giochi a squadre per bambini e le loro famiglie, recuperando così la data rinviata lo scorso settembre a causa del matlempo.

Il titolo del nuovo appuntamento è «Rocca incanto: per le vie di Diagon Alley»: un gufo maestoso becca ripetutamente il vetro della vostra finestra, svegliandovi dal sonno. Nella zampa stringe una lettera avvolta in pergamena, con il sigillo di Hogwarts ben in vista. Con il cuore che batte forte, prendete la lettera e ne leggete il contenuto: «Carissimi maghi e streghe, se state leggendo queste righe, significa che siete stati scelti per entrare a far parte della più prestigiosa scuola di magia e stregoneria di tutti i tempi: Hogwarts! Essendo alunni del primo anno, vi chiediamo di procurarvi tutte le attrezzature necessarie per iniziare i vostri studi nel modo migliore. Vi invitiamo quindi a recarvi a Diagon Alley per la ricerca di tutti gli oggetti magici di cui avrete bisogno. Con i miei più cordiali saluti, il professor Silente».

Così prenderà il via l’avventura dei partecipanti che potranno muoversi liberamente tra le stanze della rocca, dove li attenderanno prove magiche di diverse discipline per ottenere più indizi possibili. La squadra vincitrice sarà quella che impiegherà il minor tempo nella risoluzione definitiva del mistero.

Il percorso lungo il castello è strutturato per tutte le età, ma i bambini sotto i 15 anni dovranno essere accompagnati da un adulto partecipante.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a prenotazioni@associazionecreativa.it. Il costo per partecipante è di 15 euro per gruppi pari o superiori alle quattro persone. Per gruppi inferiori il costo è di 18 euro a testa. Il pagamento verrà fatto in contanti direttamente sul posto.

Per l’occasione nel pomeriggio la Rocca sarà accessibile solo ai prenotati.

Per tutti i dettagli consultare la pagina Facebook «CreativaEventi», oppure contattare il 338 3792523 o 388 5657815.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Creativa in collaborazione con la cooperativa il Mosaico, con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.