Sabato 6 settembre nasce a Bagnara di Romagna «Sport&Vintage», una nuova iniziativa che unisce sport, mercatino vintage, second hand e artigianato creativo, esposizioni, buon cibo con menu romagnolo, drink, musica e djset. L’evento, patrocinato dal Comune di Bagnara di Romagna, si terrà nell’impianto sportivo di via Fossette 2, dalle 14 alle 24.

«Sport&Vintage», organizzato dal circolo Il Calcetto 5ive, offrirà ai visitatori un’area gonfiabili per i più piccoli, partite amichevoli di calcetto nel campo in sintetico inaugurato la scorsa primavera e una mostra fotografica a tema sportivo.

«Il circolo Il Calcetto 5ive è una splendida realtà, della quale è bello condividere la passione e supportare le iniziative – commenta il sindaco Mattia Galli -. Questo sodalizio, capitanato dal giovane Alberto Malo, nasce dall’amore per lo sport e ha dimostrato anche ancora una volta di voler investire sul nostro territorio, per i giovani e la loro crescita».