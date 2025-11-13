Il Comune di Bagnara di Romagna ha pubblicato un bando per l’affitto dell’edicola di proprietà comunale che si trova in via Pilastrino, presso l’incrocio con viale Matteotti.

L’area su cui si trova la struttura è particolarmente strategica, in quanto vicina alla fermata degli autobus, adiacente al centro storico e allo stesso tempo visibile dalla strada provinciale. All’interno sono già disponibili scaffalature, piano di lavoro, banco vendita e ripiani per il deposito.

La locazione durerà sei anni, rinnovabili per ulteriori sei. I criteri di valutazione terranno conto sia del profilo tecnico dell’offerta (esperienza, adeguatezza delle soluzioni proposte, radicamento nel territorio), sia del rialzo economico rispetto alla base d’asta.

Il canone mensile di affitto a base di gara è di 125 euro Iva esclusa (il primo anno il canone è gratuito per agevolare l’inizio dell’attività, il secondo anno è ridotto del 50% e solo dal terzo è intero). A garanzia dell’offerta presentata, i partecipanti dovranno costituire una cauzione provvisoria di 500 euro.

Le offerte dovranno essere consegnate entro le 12 di lunedì 29 dicembre 2025 tramite raccomandata, oppure a mano, al Comune di Bagnara di Romagna (non è ammesso l’invio tramite Pec).

Gli operatori che intendano presentare un’offerta devono necessariamente effettuare un sopralluogo presso la struttura, previo appuntamento concordato con l’Ufficio tecnico concordandolo preventivamente entro e non oltre lunedì 15 dicembre (l’ultimo giorno disponibile per visionare la struttura è venerdì 19 dicembre) allo 0545 90 5509 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30), mail tecnico@comune.bagnaradiromagna.ra.it.

Tutte le informazioni e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito www.comune.bagnara.ra.it (link: https://www.comune.bagnaradiromagna.ra.it/Novita/Avvisi/BANDO-PUBBLICO-PER-ASSEGNAZIONE-IN-LOCAZIONE-DELL-IMMOBILE-DI-PROPRIETA-COMUNALE-SITO-IN-VIA-PILASTRINO-INCROCIO-CON-VIALE-G.-MATTEOTTI-DENOMINATO-EDICOLA).