A Bagnacavallo è attiva la regolamentazione invernale della zona a traffico limitato in piazza della Libertà, che prevede la chiusura al transito nei giorni festivi dalle 9 alle 20 e il sabato mattina dalle 5 alle 14 per consentire lo svolgimento del mercato.

La segnaletica installata lungo le vie di accesso alla piazza indica con chiarezza quando i varchi sono aperti o chiusi.

Il transito nella zona a traffico limitato è consentito ai veicoli dei servizi pubblici, di polizia e di soccorso, ai velocipedi e ai mezzi a servizio di persone invalide muniti di contrassegno. Possono inoltre accedere i veicoli dei residenti e i mezzi autorizzati dalla Polizia locale.

La regolamentazione invernale resterà in vigore fino al 30 aprile 2026.

Per informazioni:

0545 280888 (Urp)

www.comune.bagnacavallo.ra.it