Nel mese di aprile sono in programma tre visite guidate al Teatro Goldoni, in calendario per il 5, 19 e 26, sempre alle 15.30.

Grazie alla guida di un’esperta, sarà possibile scoprire la storia e i segreti del teatro ottocentesco di Bagnacavallo. I partecipanti potranno ammirare gli affreschi, il sipario storico recentemente restaurato, la platea, i palchi e il loggione.

Il percorso proseguirà dietro le quinte, dove si potrà restare affascinati dalle antiche macchine sceniche e dalle tecniche teatrali che animavano gli spettacoli del passato.

È notizia recente l’inserimento del Goldoni tra i teatri candidati al sito “Il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo”, per l’inclusione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.