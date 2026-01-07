Sono in fase di conclusione i lavori per il completamento dell’area del Redino a Bagnacavallo, intervento che unisce la messa in sicurezza idraulica del territorio alla realizzazione di un nuovo parco pubblico a disposizione della cittadinanza.

Dopo l’ultimazione delle opere idrauliche necessarie a garantire la piena funzionalità della vasca di laminazione – che hanno interessato il risezionamento del Canale Redino e il potenziamento dell’impianto di sollevamento a servizio della vasca – negli ultimi mesi il cantiere si è concentrato sugli interventi di riqualificazione dell’area.

In particolare sono stati realizzati i percorsi ciclopedonali, installati gli arredi urbani e messe a dimora oltre cento piante tra alberi e arbusti autoctoni, che contribuiranno a trasformare il Redino in un nuovo polmone verde della città, migliorando la qualità ambientale e offrendo uno spazio di fruizione per il tempo libero.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 830mila euro, è stato reso possibile grazie a un contributo ministeriale ottenuto dal Comune di Bagnacavallo attraverso la partecipazione al bando per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I lavori sono eseguiti dall’impresa edile Impresa Mattei di Verucchio. Il cronoprogramma è stato rispettato e prevede la conclusione del cantiere entro la primavera 2026, quando l’area potrà essere pienamente restituita alla comunità come spazio verde attrezzato.