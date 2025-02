Sono diverse le iniziative in programma presso la Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo per la prossima settimana oltre a “M’illumino di meno e mi vesto di letteratura”, progetto in collaborazione con la locale Caritas e condiviso questa mattina anche dalla pagina Facebook di Radio2 Caterpillar.

Mercoledì 19 febbraio la biblioteca ospiterà il secondo dei tre brevi corsi “Digitale facile” per conoscere la terminologia informatica, le risorse digitali delle biblioteche e la sicurezza nei dispositivi informatici.

Il corso, su prenotazione, inizia alle 14 e termina alle 16.

L’ultimo appuntamento è previsto mercoledì 26 febbraio.

Per tutte le bambine e i bambini 3-6 anni e i loro accompagnatori, venerdì 21 febbraio alle 17.30 si terranno – in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre – le letture “Mammalingua”, in lingua straniera e italiana.

È gradita la prenotazione.

Sabato 22 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 si tornerà poi a giocare a giochi di ruolo e da tavolo per tutte le età grazie al supporto delle associazioni La Gilda del Leone Rosso e la Compagnia dell’Obelisco.

Per i giochi da tavolo non è necessaria alcuna prenotazione mentre per i giochi di ruolo la prenotazione è obbligatoria, perché i posti sono limitati.

La biblioteca è in via Vittorio Veneto 1.