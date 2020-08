Lunedì 24 agosto, al chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo, per la rassegna Al chiostro d’estate Simona Vinci presenterà la sua ventennale carriera di scrittrice.

Lo farà in dialogo con Emiliano Visconti di Rapsodia Festival, partendo da Nel bianco, il resoconto del viaggio condotto dalla scrittrice in Groenlandia nel 2008 e oggi ripubblicato per i tipi di Neri Pozza.

Simona Vinci, classe 1970 milanese, oggi vive e scrive a Bologna.

Autrice dal 1997, premio Campiello 2016 con La prima verità (Einaudi) ha all’attivo numerosi romanzi, tradotti e pubblicati in quindici paesi ed è considerata una delle voci più consolidate del panorama letterario italiano.

La serata, con inizio alle 21.15, è a ingresso gratuito ma con l’obbligo di prenotazione presso la Biblioteca comunale di Bagnacavallo (0545 280912 – taroni@sbn.provincia.ra.it).

L’appuntamento successivo con Al chiostro d’estate è in programma lunedì 31 agosto con la premiazione dei vincitori del concorso di scrittura Il racconto in 10 righe, giunto alla sua ventunesima edizione.

Per tutte le serate di spettacolo il Museo Civico delle Cappuccine resterà aperto dalle 20 fino alle 23.30.

Il chiostro delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.