i chiama “Global DJ for Traversara” e ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a coloro che hanno subito l’alluvione a Traversara.

La serata, nata dall’idea dei gestori, Daniele e Fabio, insieme ad alcuni dj locali si terrà venerdì 15 novembre presso il Chiribilli di Bagnacavallo.

Sarà così strutturata: aperitivo a partire dalle 19, cena su prenotazione alle 20.30 e dopocena con entrata gratuita. Questi i dj che si alterneranno durante l’intero evento a partire dall’aperitivo: Miasko, Jerry e Matix, I Capi e Alle B.

Nel dehors sarà allestita la “Terrazza Vitale”, in collaborazione con Gin Vitale Romagna.

I partner coinvolti nella serata sono: Bagnacavallo Fa Centro, Cecilia Emme, Osteria Piazza Nova, Club Divino, Donnarosa, Gin Vitale, Rotary e Giorgi bevande.

Tutto l’incasso sarà devoluto, tramite il Comune di Bagnacavallo, ai cittadini di Traversara colpiti dall’alluvione.

«Siamo fiduciosi che la risposta della cittadinanza e non – commentano Fabio e Daniele – sarà notevole e che in molti parteciperanno per dare il loro prezioso contributo.»

Il Chiribilli è in piazza della Libertà 40.