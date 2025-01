Domenica 12 gennaio, unico giorno di apertura di questa settimana, sarà anche l’ultimo pomeriggio utile per visitare, dalle 14.30 alle 19, il presepe animato meccanicamente di Villa Prati, la più celebre ricostruzione della Natività del territorio bagnacavallese.

Allestito dall’associazione Amici del Presepe con materiali di recupero e una scenografia che ricrea le scene della natività nell’alternarsi del giorno e della notte in un paesaggio studiato fin nei dettagli più minuti, anche quest’anno il presepe è stato visitato da circa cinquemila persone provenienti da tutta la regione.

Aggiornato e arricchito con sempre nuovi particolari, il presepe si sviluppa su una superficie di oltre 70 metri quadrati. Per l’illuminazione dei diorami sono utilizzate esclusivamente lampade e strisce led: ciò permette, oltre a un abbattimento dei consumi energetici, di ottenere un’illuminazione molto suggestiva con variazioni dei colori di alba e tramonto tramite controlli computerizzati.

Accanto al presepe è allestita una mostra di stufe d’epoca a cura di Giovanni Andraghetti, anch’essa visitabile per l’ultimo giorno domenica 12 dalle 14.30 alle 19.

Ingresso libero. Presepe e mostra sono allestiti presso le ex scuole elementari, in via Sinistra Canale Inferiore 67.

Il presepe di Villa Prati rientra nel programma “Bagnacavallo d’inverno”.