C’è tempo fino alle 24 di sabato 28 giugno per partecipare alla 25ª edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”, promosso dalla Biblioteca comunale “G. Taroni” di Bagnacavallo.

Il tema di quest’anno è “Colpo di scena!”, con cui si invita a raccontare – in dieci righe – quella volta che un imprevisto, una battuta o un evento inatteso ha cambiato il corso delle cose.

Il concorso è aperto a tutti i residenti in Emilia-Romagna, divisi in due sezioni: Adulti e Under 14, quest’ultima pensata dalla biblioteca per stimolare la creatività e l’espressione narrativa dei più giovani.

È possibile partecipare con un solo racconto inedito, lungo al massimo dieci righe (910 caratteri spazi inclusi).

Il bando completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune.

La premiazione si terrà lunedì 14 luglio alle 21 nel chiostro della biblioteca, durante la rassegna estiva del Bibliocaffè.

Per informazioni:

0545 280912

Facebook: BibliotecaBagnacavallo