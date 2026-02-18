Ufficio Gestione Soste: lo sportello è attivo il sabato mattina

Presso il Comune di Bagnacavallo è in funzione l’Ufficio Gestione Soste, attivo il sabato mattina al piano terra di Palazzo Vecchio, dove riceve il pubblico dalle 9.30 alle 11.30.

Lo sportello è a disposizione per il rilascio, il rinnovo e il duplicato degli abbonamenti per residenti e dei permessi Ztl (sia per il solo transito sia per transito e sosta) e per il rilascio degli abbonamenti riservati ai residenti in zona A.

L’ufficio fornisce inoltre informazioni sul Piano della Sosta e sulle iniziative comunali in materia di mobilità.